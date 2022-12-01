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Spor, Futbol

Ankara Keçiörengücü, Süper Lig'i hedefliyor

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Spor Toto 1. Lig'de hedeflerinin sezonu ilk 2 sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

Fatih Çakmak   | 01.12.2022
Ankara Keçiörengücü, Süper Lig'i hedefliyor

Ankara

Başkan Tahiroğlu, ligde geldikleri noktayı AA muhabirine değerlendirdi. İstikrarlı bir takım olmayı başardıklarını, bu sezon takımın gidişinden memnun olduğunu ifade eden Tahiroğlu, "Keçiörengücü olarak kendimizden kat kat büyük bütçeli takımlarla yarışıyoruz. Hocamız da futbolcular da takımla iyi bir uyum sergiliyor, birlik olma, takım olma yolunda iyi bir ilerleme sağladığımızı düşünüyorum." dedi.

Bu sezon kötü sonuçlar aldıkları maçlar olsa da karşılaşmaların çoğunda istedikleri neticeleri elde ettiklerini aktaran Tahiroğlu, "Ligin 3. haftasından sonra 10. haftaya kadar 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık, uzun süre ligin lideri olarak devam ettik. Bu sezon ligin en çok gol atan takımlarından biri olduk." diye konuştu.

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak bunun kolay olmadığını kaydeden Tahiroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ligin ilk devresinin bitmesine 4 maç kaldı. Bu hafta güçlü rakiplerimizden Samsunspor ile 1-1 berabere kaldık. Şu an 25 puanla lig ikincisiyle aynı puana sahibiz, Keçiörengücü olarak her maça kazanmak hedefiyle çıktık, bundan sonra da her maçı kazanmak için oynayacağız. Devre arasında hocamız ile ilk yarıyı değerlendirerek gerekli görülen yerlere transfer takviyesiyle güç katmayı da düşünüyoruz. Hedefimiz ligi en üst sıralarda tamamlamak ve Süper Lig'e çıkmak. Direkt olmasa bile play-off oynayarak Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Hocamızın ve futbolcularımızın bunu başaracağına inanıyoruz."

Ankara Keçiörengücü 25 puanla ve averajla 4. sırada yer alıyor

Bu sezon ligin en çok gol atan takımı olarak dikkat çeken başkent ekibi, ligin birinci haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci hafta maçında konuk ettiği Bodrumspor'a 3-1 mağlup olmuştu.Ligin üçüncü haftasından itibaren 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ankara Keçiörengücü, ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle topladığı 25 puanla ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikinci ila beşinci sırada yer alan yer alan takımların 25 puanı bulunuyor.

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