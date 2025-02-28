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Spor, Futbol

Andriy Shevchenko, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Metin Arslancan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Andriy Shevchenko, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Igor Gryshchenko da hazır bulundu.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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