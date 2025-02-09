Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a döndü

Rize
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Çaykur Rizespor'da Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir." denildi.
Açıklamada, Hadziahmetovic'e sezon başından itibaren kulübe verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.