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Spor, Futbol

Albert Riera, Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev yapacak

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski futbolcusu Albert Riera'nın bu sezon takımda yardımcı antrenör olarak görev alacağı bildirildi.

Hilmi Sever   | 12.08.2020
Albert Riera, Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev yapacak

Istanbul

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Albert Riera'nın bu sezon takımda yardımcı antrenör olarak yer alacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını 2011 ila 2014 yıllarında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezon planlamasında teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak. İspanya Milli Takımı formasını 16 kez giyen ve UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolca ile birlikte İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor. Albert Riera'ya tekrar hoş geldin der, kendisine Galatasaray çatısı altındaki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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