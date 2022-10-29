Alanyaspor evinde kazandı

Antalya
6. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Sagal'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Runarsson topu kornere çeldi.
12. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç'in uzun pasında topla buluşan Markovic'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
19. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Umut Güneş kafayla arkaya indirdi. Topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
21. dakikada ev sahibi ekip maçta üstünlüğü sağladı. Sol kanattan Zinedine'in kullandığı kornerde kaleci Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı top arkaya sekti. Defanstan önce araya giren Leroy Fer, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
53. dakikada Alanyaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın pasında topla buluşan Balkovec, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
57. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu sonrası top az farkla auta çıktı.
80. dakikada Gaziantep FK'nin ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta Maxim'in sert şutunu kaleci Runarsson kornere çeldi.
81. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji'nin yerden ortasına Sagal'ın şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
82. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Figueiredo'nun ceza sahasına gönderdiği topu Djilobodji indirdi. Maxim, önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak Runarsson gole izin vermedi.
88. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Zinedine, topu ceza sahasına ortaladı. Caveleiro'nun gelişine vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.