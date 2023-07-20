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Beşiktaş futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürüyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuşuyor
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Spor, Futbol

Al Markhiya Teknik Direktörü Anthony Patrick Hudson, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Markhiya'nın teknik direktörü Anthony Patrick Hudson, önümüzdeki sezon hedeflerinin ligi 7. sıranın üzerinde tamamlamak olduğunu söyledi.

Arif Yavuz  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Al Markhiya Teknik Direktörü Anthony Patrick Hudson, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Hudson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımıyla kamp için geldikleri Afyonkarahisar'da şartların çok iyi olduğunu ifade etti. İklim ve hava şartlarının kamp için uygun olduğunu aktaran Hudson, "Bir haftadır buradayız. Şimdiye kadar her şey çok iyiydi. Kamp için konakladığımız Afyonkarahisar'daki otelin konfor standartlarından ve çalışanların ilgisinden çok memnunuz. Antrenman yaptığımız sahalarda çok iyi. Takım olarak toplam 9 antrenman yaptık." ifadesini kullandı.

Hudson, kampta takım oyuncularını daha ileriye taşımak için çok çalıştıklarını dile getirdi. Takıma katılan çok sayıda yeni oyuncu olduğunu anlatan Hudson, şöyle konuştu:

"Burası bizim için iyi bir test yeri. Çünkü bize neye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Ne yapmamız ve ne üzerinde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bu yüzden bizim için kesinlikle iyi. Gelecek yıl tekrar deneyeceğiz. Biz sadece takım üzerinde çalışmaya ve takımı geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Geçen yıl takımımız ligi 7. sırada bitirdi. Hedefimiz, geçen yılki derecemizi geliştirmek."

"80 kamp programını Afyonkarahisar'da yapacağız"

Al Markhiya'yı Afyonkarahisar'a kampa getiren seyahat acentesi sahibi Seçil Eğin de 8 yıldır yaz kampı için Kocatepe Spor Kompleksi'ne futbol takımı getirdiklerini vurguladı.

Kentin yaz dönemlerinde hava sıcaklığı nedeniyle yurt içi ve dışındaki futbol kulüplerince ideal kamp merkezi görüldüğüne dikkat çeken Eğin, "Kamp sürecinin ikinci haftasındayız. Spor kompleksimizdeki sahalarımızın zemini ve durumları çok iyi. Önceki yıllarda da Rusya, Irak, Cezayir, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan ve Fas'tan futbol takımları getirdik. İnşallah, bu yıl yabancı takımlarla birlikte liglerimizdeki takımların 80 kamp programını Afyonkarahisar'da yapacağız." diye konuştu.

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