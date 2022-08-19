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Spor, Futbol

Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı

Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'dan genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ı transfer etti.

Mutlu Demirtaştan   | 19.08.2022
Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Ajax Kulübü, transferi için anlaşma sağlanan 19 yaşındaki stoper ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor altyapısında yetişen Ahmetcan, geçen sezon lig şampiyonluğu yaşadığı takımıyla 18 maça çıkmıştı.

Ajax, Trabzonspor'a 9 milyon 500 bin avro bonservis ücreti ödeyecek

Bordo-mavili kulüp de Ajax'ın, Ahmetcan Kaplan'ın transferi için kulübe 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 9 milyon 500 bin avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9 milyon 500 bin avroyu aşan kısmın yüzde 15'i Ajax tarafından kulübümüze ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, elde edilen transfer gelirinin yüzde 5,3 ü oranında ödeme yapılacaktır."

Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor'da en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu oldu

Trabzonspor'un Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.

2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon avro kazandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon avro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer alarak, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi kulüpte forma giymiş isimleri de geride bıraktı.

Rubin Kazan'a 2008'de transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8,7 milyon avro, 2006'da Zenit'e transfer olan Fatih Tekke ise 7,5 milyon avro bonservis bedelleriyle kulübe en yüksek para kazandıran yerli iki futbolcu olmuştu.

Trabzonspor'da 18 maç forma giydi

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon yükseldiği A takımda 13 lig, 5 de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 18 karşılaşmada görev yaptı.

Genç futbolcu, 1214 dakika boyuncu görev yaparken forma giydiği tek sezonda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı.

Futbola başlangıcı

Futbol kariyerine 1 Temmuz 2018'de Trabzonspor altyapısında forma giyerek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, ardından Trabzonspor 16 yaş altı takımına geçti.

22 Ocak 2019'da Trabzonspor 17 yaş altı takımına, 4 Ağustos 2020'de Trabzonspor 19 yaş altı takımında oynayan stoper oyuncusu, 11 Kasım 2020'de de Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Ahmetcan Kaplan, 27 Eylül 2021 tarihinde geçen sezon ligin 7. haftasında Alanyaspor maçıyla ilk kez A takım formasını giydi.

Bordo-mavili futbolcu, 1 yıla yakın sürede Avrupa'nın önemli kulüplerinden Ajax'a transfer olmayı başardı.

Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı

rabzonspor Kulübü, Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, Ahmetcan Kaplan'a ait video görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un, Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.

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