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Spor, Futbol

Adem Büyük: Arkadaşlarımla omuz omuza mücadele etmeyi özledim

Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde evde çalışmalarına devam ettiğini ve futbol oynamayı özlediğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.04.2020
Adem Büyük: Arkadaşlarımla omuz omuza mücadele etmeyi özledim

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün televizyonu GS TV'ye açıklamalarda bulunan Adem Büyük, "Bir futbolcu için en önemli motivasyon kaynağı maçtır, maç oynamaktır. Ben işimi çok seviyorum, severek yapıyorum bu işi. Arkadaşlarımı çok özledim. Yeri geldi ailemden çok takım arkadaşlarımla zaman geçirdim. Onları özlüyorum. En çok maç oynamayı özledim arkadaşlarımla omuz omuza verip mücadele etmeyi özledim. Umarım bu güzel günler tekrar gelecek ve eski hayatımıza dönüp savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Evdeki günlerini çocuklarla geçirdiğini kaydeden sarı-kırmızılı futbolcu şunları söyledi: 

"Kolay olduğunu söyleyemem, çocuklarla vakit geçirmek eğlenceli oluyor ama futbol oynamaktan biraz daha zor bunu söyleyebilirim. Evde sıkılmamak içinde aktiviteleri çoğalttık çocuklarla beraber. Onun dışında vakit kalırsa eşimle beraber film izliyoruz. Gerçekten çok zor bu dönem hem bizim hem de çocuklar için. Her gün değişik aktiviteler bulmak zorundasınız çocuklar için. Bu konuda biraz zorlanıyorum ama onlar için çabalıyoruz, ödevlerini günlük olarak yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü onların online eğitimi devam ediyor. Günlük ders bağlantılarında, ödevlerinde eşimle beraber yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklarla oynamaktan ve aktivite yapmaktan pek fazla vakit kalmıyor. Bizi çok yoruyorlar bizden daha enerjikler, yaşımız ilerlediği için çok ayak uyduramıyoruz ama onların enerjisine ulaşmak çok zor. Biz sadece eşimle bir film izleyebiliyorsak onunla mutlu oluyoruz."

"Kendimizi hazır tutmamız gerekiyor"

Lige verilen arada evde yaptığı çalışma programıyla kendini hazır tutmaya çalıştığını söyleyen Adem Büyük, "Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Bize verilen programlar ev ortamında yapılabilecek planlamaların üstünde açıkçası en üst seviyede bize program verildi. Bunları uygulamaya çalışıyoruz. Bizim için de iyi oluyor. Sonuçta bu süreç nasıl geçecek, ligler ne zaman başlayacak bilmiyoruz. Bu konuda bir fikrimiz yok o yüzden kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Her gün bu antrenmanları, programları uygulamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey olumlu ve güzel gidiyor. Ev ortamında çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. 

Mevcut süreçte sağlık emekçilerinin büyük bir fedakarlık gösterdiğini söyleyen Adem Büyük, "Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, hakları kesinlikle ödenmez. Bizim için çok fedakârlık yapıyorlar. Ailemizden, sevdiklerimizden göremeyeceğimiz fedakarlıkları bizim için yapıyorlar. Hakları ödenmez. Allah hepsinden razı olsun. Onlara yardımcı olmaya çalışalım. Bizim için çok değerliler. Onların verdiği direktifleri harfi harfine uygulamak zorundayız. Bunlar bizim hayatımız için önemli. Hepsinin yüreğine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.


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