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Spor, Futbol

Adana Demirspor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-2 yendi.

Bekir Ömer Fansa  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Adana Demirspor sahasında kazandı Fotoğraf: Fikret Kavğalı / AA

Adana

3. dakikada sol kanatta ceza sahası içinde Belhanda'nın ortasında kale sahası önünde Onyekuru'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın ceza sahası dışına çıkardığı topu Efecan Karaca kafayla kale sahası içine gönderdi. Burada topla buluşan Koulouris'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

18. dakika Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru'yu geçen topla buluşan Cherif Ndiaye'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

42. dakikada sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+5. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Onyekuru'nun sol kanatta ceza sahasına girdikten sonra yerden pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

45+7. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Koulouris'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler'in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

45+11. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği yakaladı. Penaltı kullanan Efecan Karaca'nın vuruşunda sağ tarafa yatan kaleci Ertaç Özbir'in üstünden top ağlarla buluştu: 2-2

Maçın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Cavaleiro'nun ceza sahası dışından sert şutunda savunmadan seken topu kaleci Ertaç Özbir, yatarak kontrol etti.

55. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında kale sahası önünde Cherif Ndiaye'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.

56. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Belhanda'nın sağ kanata attığı pasta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza yayı civarından şutunda meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu: 3-2

66. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Rodrigues'in sol kanattan ortasında kale sahası önünde Belhanda'nın gelişine dokunduğu top ağlarla buluştu: 4-2

74. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Eduardo'nun sert şutunda top direkten döndü.

83. dakikada Balkovec'in uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçı 4-2 kazandı.

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