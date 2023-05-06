Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında 8 Mayıs Pazartesi oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı, sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelendi.
İzmir
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko maçının ertelendiği belirtildi. Sarı-lacivertli ekibe 9 Mayıs Salı günü Atina'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ekibiyle oynayacağı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci maçında başarı dileğinde de bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.