Adana Demirspor, İstanbul deplasmanında kazandı

İstanbul
Maçın 11. dakikasında Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci topu kornere çeldi.
20. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak direkten dönerek kalecide kaldı.
35. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Guldbrandsen rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1
45+1. dakikada Duhaney'in sağdan ortasında Topalli arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu top yandan auta gitti.
45+3. dakikada sağdan gelen ortada Lokilo'nun ceza sahası içindeki sert şutunda kaleci Karacic topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
64. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan şutunda kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.
68. dakikada Emir Kaan Gültekin soldan kaptığı topla içeri kat ederek ceza yayı çevresinden şutunu çekti, kaleci Karacic topu kurtardı.
73. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Lokilo’nun ortasına arka direkte Loshaj kafayla vurdu, kaleci topu kontrol etti.
83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında boşta kalan topu kontrol eden Deli'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
90. dakikada Adana Demirspor skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın savunmanın arasına attığı topu Yusuf Sarı ceza sahası içinde sağdan penaltı noktasına doğru çevirdi, Gulbrandsen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
Mücadeleyi Adana Demirspor 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.