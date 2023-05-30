Dolar
20.62
Euro
22.13
Altın
1,959.45
ETH/USDT
1,909.50
BTC/USDT
27,790.00
BIST 100
4,951.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Florya Metin Oktay Tesisleri’nden yayındayız. Galatasaray taraftarları Sakarya Demokrasi Meydanı’nda takımlarının 23. şampiyonluğunu kutluyor
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor, İstanbul deplasmanında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Adana Demirspor, İstanbul deplasmanında kazandı İstanbulspor - Adana Demirspor

İstanbul

Maçın 11. dakikasında Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci topu kornere çeldi.

20. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak direkten dönerek kalecide kaldı.

35. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Guldbrandsen rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

45+1. dakikada Duhaney'in sağdan ortasında Topalli arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu top yandan auta gitti.

45+3. dakikada sağdan gelen ortada Lokilo'nun ceza sahası içindeki sert şutunda kaleci Karacic topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

64. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan şutunda kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.

68. dakikada Emir Kaan Gültekin soldan kaptığı topla içeri kat ederek ceza yayı çevresinden şutunu çekti, kaleci Karacic topu kurtardı.

73. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Lokilo’nun ortasına arka direkte Loshaj kafayla vurdu, kaleci topu kontrol etti.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında boşta kalan topu kontrol eden Deli'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Adana Demirspor skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın savunmanın arasına attığı topu Yusuf Sarı ceza sahası içinde sağdan penaltı noktasına doğru çevirdi, Gulbrandsen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

Mücadeleyi Adana Demirspor 2-0 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Şanlıurfa'da dolu yağışı ekili tarlalara zarar verdi

Benzer haberler

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor

Süper Lig şampiyonluklarında yerli teknik adam geleneği sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti
Galatasaray 23. şampiyonluğuna ulaştı

Galatasaray 23. şampiyonluğuna ulaştı
Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı

Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet