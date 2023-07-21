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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Dorukhan Toköz'ü transfer etti

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Adana Demirspor, Dorukhan Toköz'ü transfer etti

Adana

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Dorukhan Toköz, hafta içi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Adana Demirspor, Andreaw Gravillon'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, stoper Andreaw Gravillon'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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