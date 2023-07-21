Adana Demirspor, Dorukhan Toköz'ü transfer etti

Adana
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Dorukhan Toköz, hafta içi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
Adana Demirspor, Andreaw Gravillon'u transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, stoper Andreaw Gravillon'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.