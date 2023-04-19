Dolar
19.41
Euro
21.27
Altın
1,994.69
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla’da “Gençler ile Sahur Programı”nda konuşuyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor deplasmanda 2 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi.

Abdullah Doğan  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Adana Demirspor deplasmanda 2 golle kazandı

Konya

5. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında hareketlenen Onyekuru'nun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

28. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, bekletmeden içeri kesti. Altı pas önünde topla buluşan Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

41. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Yarı sahasından çıkma hazırlığındaki Adana Demirspor'da Rodrigues ile mücadelesinde topu kapan Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

44. dakikada Stambouli'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden köşeye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

Adana Demirspor'da Akintola, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Sarper Barış Saka, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in sağından ağlara gönderdi: 1-2.

77. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içinde yerde gönderdiği topu Muhammet Demir ıskaladı.

90+1. dakikada Guldbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Diouf, ceza sahası önünde meşin yuvarlağı Soner Dikmen'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karadeniz gazını milletimizle buluşturmaya saatler kaldı
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdi
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileriyle iftarda buluştu

Benzer haberler

Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu

Adana Demirspor deplasmanda 2 golle kazandı

Galatasaray'da kombine kart satış rekoru kırıldığı duyuruldu

Galatasaray'da kombine kart satış rekoru kırıldığı duyuruldu
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor
Kayseri'de gol yok

Kayseri'de gol yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet