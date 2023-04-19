Adana Demirspor deplasmanda 2 golle kazandı

Konya
5. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında hareketlenen Onyekuru'nun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.
28. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, bekletmeden içeri kesti. Altı pas önünde topla buluşan Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
41. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Yarı sahasından çıkma hazırlığındaki Adana Demirspor'da Rodrigues ile mücadelesinde topu kapan Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
44. dakikada Stambouli'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden köşeye gönderdiği top az farkla auta çıktı.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
Adana Demirspor'da Akintola, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
56. dakikada konuk ekip öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Sarper Barış Saka, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in sağından ağlara gönderdi: 1-2.
77. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içinde yerde gönderdiği topu Muhammet Demir ıskaladı.
90+1. dakikada Guldbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
90+6. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Diouf, ceza sahası önünde meşin yuvarlağı Soner Dikmen'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top direk dibinden auta gitti.
Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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