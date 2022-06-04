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Spor, Futbol

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk hafta maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti ve grup maçlarına lider başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 04.06.2022
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında savunmanın arkasına sarkan Enes Ünal, topu kontrol edip vurmak istedi, kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada soldan kullanılan kornerde Enes Ünal ön direkte kafayla vurdu, top auta gitti.

37. dakikada Enes Ünal'ın kendi yarı alanından attığı ara pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kalesini terk eden kaleci Nielsen topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi. Nielsen'den seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında karşılayan Cengiz Ünder düzgün bir vuruşla uzak mesafeden topu boş kaleye göndererek skoru 1-0 yaptı.

47. dakikada Enes Ünal'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

64. dakikada rakibinden önce topu kaparak hızla ceza sahasına yönelen Dorukhan Toköz'ün ceza yayı üzerinden vuruşunda top kalecide kaldı.

82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun'un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0

85. dakikada sağ taraftan başlayan atakta peş peşe paslarla ceza sahasına giren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün topuk pasıyla Merih Demiral sağda topla buluştuktan sonra çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0

Karşılaşma ay-yıldızlı ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

Milliler galibiyetle başladı

Milli takım gruptaki ilk maçında galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Lüksemburg'u konuk edecek.

Halil Dervişoğlu 10. maçında 5 gole ulaştı

Faroe Adaları karşısında milli takımın 2. golünü atan Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı forma ile 5. golünü attı.

A Milli Takım formasını 10. kez giyen Halil, 0,5'lik gol ortalaması yakaladı.

Serdar Dursun'dan 5 maçta 4 gol

A Milli Takımın, Faroe Adaları karşısındaki 3. golünü atan Serdar Dursun, ay-yıldızlı forma ile 4. golüne ulaştı.

Serdar, milli takım ile çıktığı 5 maçta 4 gol atmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekibi, Faroe Adaları karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Cengiz Ünder ise ay-yıldızlı forma ile 13. kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takım ile 39. maçına çıkan Cengiz, 13. kez fileleri havalandırdı.

Milli takımın karşılaşmadaki son golünü atan Merih Demiral da 34. maçında 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi

A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz mücadelenin 80. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine Yunus'u oyuna sürdü.

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