Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,778.60
BTC/USDT
29,750.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 04.06.2022
Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.

Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
İki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

Tekvandoda altın sevinci

Tekvandoda altın sevinci

Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Hakan Reçber'den tarihi başarı

Bakan Kasapoğlu: Bu başarılar planlı bir çalışmanın sonucu

Bakan Kasapoğlu: Bu başarılar planlı bir çalışmanın sonucu
Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü

Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü