A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadı'nda ağırlayacak. Milli takımın, 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan ile oynayacağı maça Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.
Türkiye-İsviçre müsabakası ise 12 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın yapılacağı stat daha sonra açıklanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:
5 Nisan Cuma: İsviçre-Türkiye
9 Nisan Salı: Türkiye-Macaristan (Pendik)
31 Mayıs Cuma: Türkiye-Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat)
4 Haziran Salı: Azerbaycan-Türkiye
12 Temmuz Cuma: Türkiye-İsviçre (Stadı daha sonra açıklanacak)
16 Temmuz Salı: Macaristan-TürkiyeAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.