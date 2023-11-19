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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapıyor. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cardiff’te havalimanında açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Galler'de

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. ve son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, bu ülkeye ulaştı.

Hilmi Sever  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
A Milli Futbol Takımı, Galler'de

Cardiff

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Berlin'den kalkan özel uçak, Galler'in başkenti Cardiff'teki havalimanına indi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, havalimanında bir grup Türk taraftar da karşıladı.

Milli takım kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kalacaklara otele doğru hareket etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın TSİ 20.45'te karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galler'de maç öncesi antrenman yapmayacak milli takım, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yarın TSİ 21.15'te yürüyüş gerçekleştirecek.

Galler-Türkiye karşılaşması, 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak.

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