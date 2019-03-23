Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım konuşuyor
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'ta çalıştı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Süha Gür   | 23.03.2019
A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'ta çalıştı

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk maçının oynandığı İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yaptı.

Ay-yıldızlı kafile, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Tiran Havalimanı'ndan Eskişehir'e gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

A Millilerden ilk galibiyet

A Millilerden ilk galibiyet

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev
EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor

EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor
A Milli Futbol Takımı Arnavutluk yolcusu

A Milli Futbol Takımı Arnavutluk yolcusu