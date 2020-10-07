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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.

Erbil Başay,Mesut Zeyrek   | 07.10.2020
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile berabere kaldı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

Berlin

Almanya-Türkiye

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında, Almanya ile Köln’deki Rhein Energie Stadında karşı karşıya geldi. Almanya takımı gol sevinci yaşadı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.

İlk yarı

11. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinden sert vuruşunda, top savunmadan döndü. 

13. dakikada ay-yıldızlı ekibin sol kanattan geliştirdiği hücumda top, ceza sahsında uygun durumda bulunan Yusuf Yazıcı'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ev sahibi ekibin Emre Can ile sağ kanattan geliştirdiği atakta Nico Schulz, ceza sahsında topu önünde buldu. Bu oyuncuhuh vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

25. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı, topu barajın üstünden aşırtarak Ozan Tufan'a attı. Ozan'ın istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak kaleci Leno'nun ellerinde kaldı.

41. dakikada Luca Waldschmidt orta sahada buluştuğu topa ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kalece Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Almanya öne geçti. Sağdan yapılan ortada ceza sahasına girerken topu kontrol eden Draxler, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


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