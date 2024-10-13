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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, 635. maçına çıkacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 635'inci müsabakaya çıkacak.

Hilmi Sever  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
A Milli Futbol Takımı, 635. maçına çıkacak

Reykjavik

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 349'u resmi, 285'i özel toplam 634 maç oynayıp, biri hükmen 247 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 271'i deplasmanda, 274'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 865 gol attı, kalesinde 906 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 634 karşılaşmanın 550'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 634 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 17'nci maç​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 17'nci sınavını İzlanda karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 11'i resmi, 5'i özel 16 maça çıkan milliler, 8 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 23 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 21 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, son 16 turunda da Avusturya'ya 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale kaldı. Milliler, çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalırken, ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Milli takım, gruptaki 3. karşılaşmasında ise Samsun'da Karadağ'ı tek golle geçti.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıkılan maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih      Maç      Organizasyon      Sonuç
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya-TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye-GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye-PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya-TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya-TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda-TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0
09.09.2024Türkiye-İzlandaUEFA Uluslar Ligi3-1
11.10.2024Türkiye-KaradağUEFA Uluslar Ligi1-0


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