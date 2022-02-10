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Spor, Futbol

FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

Yunus Kaymaz   | 10.02.2022
FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

İstanbul

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1828,45-
2Brezilya1823,42-
3Fransa1786,15-
4Arjantin1766,99+1
5İngiltere1755,52-1
6İtalya1740,77-
7İspanya1704,75-
8Portekiz1660,25-
9Danimarka1654,54-
10Hollanda1653,73-
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