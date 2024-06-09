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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, 626. maçına çıkacak

Hazırlık maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 626'ıncı müsabakaya çıkacak.

Hilmi Sever  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
A Milli Futbol Takımı, 626. maçına çıkacak

Poznan

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 284'ü özel 625 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 235 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 269'u deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 625 karşılaşmanın 541'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.


Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 625 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.


Vincenzo Montella yönetiminde 8'inci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 8'inci maçına Polonya karşısında çıkacak.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, 4'üncü maçında berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adamla çıktığı son 3 maçı ise kazanamadı.

Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı.

Milliler, son oynadığı hazırlık maçında ise Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip son maçında ise deplasmanda İtalya ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıkılan maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

TarihMaçOrganizasyonSonuç
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0


2024'te galibiyet yok

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 4'üncü maçına Polonya deplasmanında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli Takım, yılın 2'nci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu.

Türkiye, 2024'te 3'üncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye, Polonya karşısında 2024 yılının ilk galibiyetini almaya çalışacak.

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