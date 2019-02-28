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Spor, Futbol

Fikret Orman: Bu, hiç beklemediğim bir sürpriz

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa etmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Emre Doğan  | 28.02.2019
Fikret Orman: Bu, hiç beklemediğim bir sürpriz

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Demirören'in istifasını toplantı esnasında öğrendiklerini belirterek, "Bu, hiç beklemediğim bir sürpriz. Hiç tahmin etmediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun. Yüzde yüz bir gerekçeleri vardır. Bununla alakalı hiçbir şey konuşmadık. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Yıldırım Demirören'e de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hüsnü Güreli de yeni federasyon başkanımız olmuş. Ona da hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'nin, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak açıklamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Fikret Orman, "Yönetim kurulu toplantımız var. Buradan çıkıp hemen yönetim kurulu toplantısına gideceğim. Kulübümüz bu konuyla alakalı resmi açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun diyelim." diye konuştu.

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