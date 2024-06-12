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Spor, Futbol, EURO 2024

Ülker'den A Millilere "Memleket İçin Söyle" sürprizi

A Milli Futbol Takımı sponsorlarından Ülker'in 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlılara destek için yaptırdığı "Hep seninleyiz Türkiye" şarkısını 35 müzisyen yeniden seslendirdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Ülker'den A Millilere "Memleket İçin Söyle" sürprizi

İstanbul

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da yaşayan Türk gencinin memleket hasreti ve milli takım heyecanını, "Memleketin yeri, kalbimizin içi" sloganıyla reklam filmine taşıyan Ülker markası, Türkiye'nin 7 bölgesinden sanatçıların seslendirmesiyle "Hep seninleyiz Türkiye" marşını da yeniden düzenleyerek milli takıma desteğini sürdürdü.

Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine sanatçılar, tulum, bağlama, zurna, bateri, klarnet ve elektro gitar gibi enstrümanlar eşliğinde "Hep seninleyiz Türkiye" marşına eşlik etti.

"Doğa İçin Çal" projesinin yapımcısı Fırat Çavaş'ın benzer konseptle kurguladığı klip, sanatçıların memleketlerinden seslendirdikleri marşın dizelerinin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

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