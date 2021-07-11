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EURO 2020

EURO 2020 finali öncesi Londra'nın merkezi ile stat çevresinde arbede

İngiltere ile İtalya arasında oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finali öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadı çevresi ve şehir merkezindeki Leicester Square'de taraftarlar ile polis arasında arbede yaşandı

Gökhan Kurtaran   | 11.07.2021
EURO 2020 finali öncesi Londra'nın merkezi ile stat çevresinde arbede

Londra

İngiliz polisi, şehir merkezindeki meydanda toplanan ve taşkınlık yapan kalabalığa müdahale etti, en az 2 kişiyi gözaltına aldı.

Taraftar zaman zaman polis barikatlarını zorladı, polise şişe attı.


EURO 2020 final maçının oynanacağı Wembley Stadı'nın girişinde çok sayıda taraftar güvenlik bölgesini aşarak stada girmeye çalıştı.

İngiliz polisi olayları kontrol altına almakta zorlandı.

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