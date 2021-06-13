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Spor, Futbol, EURO 2020

Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Macaristan-Portekiz maçını yönetecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Mutlu Demirtaştan   | 13.06.2021
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Macaristan-Portekiz maçını yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.00'da oynanacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise İtalyan Massimiliano Irrati üstlenecek.

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