A Milli Takım, İsviçre maçı hazırlıklarını tamamladı

Bakü
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, İsviçre maçı öncesi son antrenmanını Bakcell Arena'da yaptı.
Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise İsviçre maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
İdmanda sakatlığı süren ve yarın forma giyemeyecek olan Umut Meraş yer almadı.
Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.