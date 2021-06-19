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Çatalca'da bir meyve suyu imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Türkiye maçına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol, EURO 2020

A Milli Takım, İsviçre maçı hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Hilmi Sever   | 19.06.2021
A Milli Takım, İsviçre maçı hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Burak Akbulut - Anadolu Ajansı

Bakü

İsviçre - Türkiye maçına doğru

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş (solda) yönetiminde antrenman yaptı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, İsviçre maçı öncesi son antrenmanını Bakcell Arena'da yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise İsviçre maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda sakatlığı süren ve yarın forma giyemeyecek olan Umut Meraş yer almadı.

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

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