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Ekonomi

Zorunlu trafik sigortası primleri hasar maliyetine endekslendi

SEDDK, zorunlu trafik sigortasında aylık azami prim artış oranının, 2024'ün ilk 4 ayında yüzde 5 olacak şekilde, mayıstan itibaren de hasar maliyet endeksine göre belirlenmesine ilişkin karar aldı.

Muhammed Said Tanıl  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Zorunlu trafik sigortası primleri hasar maliyetine endekslendi

İstanbul

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, zorunlu trafik sigortasının aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında yüzde 5 olacak, Mayıs 2024'ten itibaren ise "hasar maliyet endeksi" baz alınarak belirlenecek.

SEDDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, trafik sigortası primlerinin Mayıs 2024'ten itibaren asgari ücret, yedek parça, onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak belirlenen hasar maliyet endeksine göre güncellenmeye başlanacağı ifade edilerek, maddi zararlara ilişkin teminat limitlerinin 200 bin liraya, bedeni zararlara ilişkin teminat limitlerinin de 1,8 milyon liraya yükseltildiği bildirildi.

2017'den bu yana zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulamasının devam ettiği hatırlatılan açıklamada, bunun, ödenen hasarları karşılayacak düzeyde aktüeryal dengenin oluşturulabilmesi ve sistemin sürdürülebilirliğini teminen belirli aralıklarla SEDDK tarafından revize edildiği aktarıldı.

Açıklamada, değişen ekonomik koşullara bağlı olarak, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve hasar prim dengesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla azami primlerin tespitinde hasar maliyet endeksi uygulamasına geçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mayıs 2024'ten itibaren uygulanacak olan hasar maliyet endeksi; yüzde 45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Böylece bileşenleri Yönetmelik çerçevesinde belirlenmiş olan hasar maliyet endeksinin getirilmesi ile primlerin dinamik yönetimine imkan sağlanmıştır.

Yönetmelik değişikliği ile ayrıca hak sahiplerinin zararlarının ekonomik koşullara uygun şekilde tazmin edilmesi amacıyla maddi zararlara ilişkin teminat limitleri 120 bin liradan 200 bin liraya, bedeni zararlara ilişkin teminat limitleri ise 1,2 milyon liradan 1,8 milyon liraya yükseltilmiştir."

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