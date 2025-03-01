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Ekonomi

Zorlu Holding Yönetim Kurulundan açıklama

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın bugün itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sibel Morrow, Başak Akbulut Yazar  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Zorlu Holding Yönetim Kurulundan açıklama

İstanbul

Holdingden yapılan açıklamada, "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz. Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur. Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz."

Köksal, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

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