Markalar ve şirket yöneticilerinden ramazan mesajları
Türkiye'nin önde gelen markaları ve şirketin yöneticileri, ramazanın gelişini yayımladıkları mesajlarla kutladı.
İstanbul
Türkiye'de faaliyet gösteren birçok marka ve şirketlerin üst düzey yöneticileri, ramazan ayı vesilesiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Turkcell'in, kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, ramazanın paylaşma ruhunun kampanyalarla destekleneceği belirtilirken, ay boyunca "Salla-Kazan-Paylaş" kampanyasının devam edeceği duyuruldu.
Şirket, paylaşımda, "Hayırlı Ramazanlar Türkiye! Paylaşma ayı ramazanda Turkcell geleneği devam ediyor. Ramazan ayı boyunca her hafta Salla Kazan yapın, kazandığınız GB'ları ister kendiniz kullanın, ister iki katını sevdiklerinizle paylaşıp ek GB kazanın. Ramazanda paylaşırken kazanmak. İşte bunlar hep #TurkcellHareketler!" ifadelerine yer verdi.
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ramazanın başlangıcını kutlayarak, "Paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerif'e yeniden kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Hoşgörü, merhamet ve şükürle dolu bu mübarek ayın ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." değerlendirmesini yaptı.
Koç, paylaşımında, "Turkcell'in ramazan geleneği olan Salla-Kazan-Paylaş'ı devam ettiriyoruz. Ama bu yıl kampanyamızda, Turkcell'lilerin sevdikleriyle doya doya iletişim kurabilmeleri için güzel bir değişiklik yaptık. Kampanya kapsamında Turkcell'lilerin kullanımı için toplam 100 milyon GB hediyemiz hazır. Herkesi mobil uygulamamızdan Salla-Kazan-Paylaş'a katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bizleri huzur ikliminde buluşturan, maneviyatın en güzel şekilde yaşandığı, paylaşma ve yardımlaşma ayı ramazana erişmenin mutluluğu içindeyiz. Bu mübarek ayın kalplerimize sevgi ve merhamet, dünyamıza barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Savunma sanayisinden ramazan mesajları
Türkiye'nin savunma sanayisindeki lokomotif şirketlerinden ASELSAN'ın kurumsal hesabından, "Hoş geldin Ramazan. Ramazan ayının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini dileriz." mesajı paylaşıldı.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin mesajında da paylaşma ve dayanışmaya vurgu yapılarak, "On bir ayın sultanı ramazanın tüm İslam alemine ve ülkemize huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz de sosyal medya hesabından, "Mübarek ramazan ayının, tüm İslam alemine ve aziz milletimize huzur, bereket, birlik ve beraberlik getirmesini, yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar!" paylaşımını yaptı.
Finans dünyasından ramazan paylaşımları
Halkbank'ın kurumsal sosyal medya hesabından da "Sevgiyle kurulan iftar sofralarında buluştuğumuz, sağlık, bereket ve huzur dolu bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan!" mesajıyla ramazan ruhu paylaşıldı.
Vakıf Katılım da ramazanın başlangıcını, "Azın tamamlandığı, çoğun paylaşıldığı bereketli bir ramazan dileriz." mesajıyla kutladı.
Kuveyt Türk Katılım Bankası da "Kurulan kocaman sofralar, edilen dualar, paylaşılan lokmalarla özlediğin ramazanlar burada. Çünkü eski ramazanlar biz neredeysek orada." ifadeleriyle ramazan mesajını paylaştı.
Hastaneler ramazan coşkusuna ortak oldu
Medipol Sağlık Grubu da paylaşımında "Hoş geldin, on bir ayın sultanı! Bu mübarek ayın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni eder, sağlıklı bir ramazan geçirmenizi dileriz." ifadeleriyle ramazanın gelişini kutladı.
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, ramazan mesajında, "On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı ramazana kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tüm İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir ramazan ayı geçirmesini dileriz." sözlerine yer verdi.
Markalardan ramazan kutlamaları
TÜRKSAT da "Hoş Geldin, ey Şehr-i Ramazan. Rahmetin, bereketin ve huzurun ayı ramazana kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur getirmesi dileğiyle." şeklinde paylaşımda bulundu.
Yıldız Holding'in kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Ramazan ayının hanelerimizden başlayarak tüm dünyaya barış, huzur, esenlik ve bereket getirmesini temenni ederiz. Hayırlı ramazanlar!" cümleleri kullanıldı.
Erciyes Anadolu Holding de "Paylaşmanın, yardımlaşmanın, sevgi ve saygının, hoşgörünün, barış ve kardeşliğin doruğa çıktığı, on bir ayın sultanı ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileriz. Hoş geldin ramazan!" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.
Holding bünyesindeki İstikbal Mobilya'nın Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan, bereketin ve paylaşmanın en güzel zamanı. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bol bereketli bir ramazan geçirmenizi dilerim." ifadelerine yer verdi.
Teknosa da ramazan mesajında, "Baharın tazeliğiyle buluşan ramazan ayı, teknolojinin konforuyla daha da güzel!" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda bulunan VavaCars'ın mesajında, "Birlik ve dayanışmanın kalpleri ısıttığı, paylaşmanın ve bereketin arttığı ramazan ayı hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir ramazan geçirmenizi dileriz!" değerlendirmelerini yapıldı.
Teknopark İstanbul'un kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin birlik ve bereket ayı ramazan." ifadeleri yer aldı.
Total'in sosyal medya hesabından da "Bereketin ve paylaşmanın ayı ramazanda yollarınız hep açık olsun! TotalEnergies istasyonlarımızda ramazan ayı boyunca 7/24 hizmetinizdeyiz!" paylaşımı yapıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kurumsal sosyal medya hesabından, "Mübarek ramazan ayını karşılarken, siz değerli misafirlerimize en içten dileklerimizi iletiyoruz. Umarız bu mübarek ay size ve sevdiklerinize huzur, refah ve bereket getirir. Ramazan ayınız hayırlı olsun!" mesajı paylaşıldı.
Fuzulev de "Ramazan ayımız mübarek olsun!" ifadeleriyle ramazan coşkusuna ortak oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.