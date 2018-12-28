Ziraat Bankasında TİS imzalandı

Ziraat Bankası ile Öz Finans İş Sendikası arasında 2019 ve 2020 yılını kapsayan 20 bin 27 sendika üyesini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

ANKARA

Ziraat Bankası ile Öz Finans İş Sendikası arasında 2019-2020 yılını kapsayan 20 bin 27 sendika üyesini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Öz Finans İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Bankası ile Sendika arasında 2019-2020 yılını kapsayan TİS imza töreni düzenlendi.

Ziraat Bankası Eğitim Bölüm Başkanlığında yapılan ve 20 bin 27 sendika üyesini ilgilendiren TİS imza töreninde, banka çalışanları kasım ayının enflasyonu baz alınarak, enflasyon artı 2 ve alt grup çalışanlara enflasyon artı 4 oranında zam ve bazı sosyal haklar elde etti.

Törende imzaları Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılıç, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Fikrettin Aksu, Bankanın İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Himmet Aksoy attı.

Sendika üyesi banka çalışanlarına zamlara ek olarak aylık 140 lira ek ödeme ve para grup merkezinde çalışanlara ise aylık 75 lira ek ödeme yapılacak.

"Taleplerimizi bankaya ilettiğimizde virgül dahi oynatılmadan kabul gördü"

Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir yıl olan 2018'de hayal gibi görülen enflasyonun üzerinde alınan zamlardan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkürlerini iletti.

Bu yıl iki defa döviz artışı sıkıntısı yaşandığını, yabancı paralar değer kazanırken, Türk parasının değer kaybettiğini ifade eden Ahmet Eroğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef böyle bir dönemde bir sendika için toplu iş sözleşmesi imzalamak oldukça zor olan bir şey. Ondan dolayı enflasyon üstüne bir zam almanın zor olduğu ve yüzde 7 zam alınacağı yönünde üyelerimizden de birçok paylaşım aldık. Biz taleplerimizi bankaya ilettiğimizde virgül dahi oynatılmadan kabul gördü.

Zam talebimizi yaptığımızda Genel Müdürümüz sayın Hüseyin Aydın, destek vererek olduğu gibi kabul gördü. İki yıllık bir sözleşme imzaladık. Gelecek yılda yine enflasyon artı 2 ve 4 olarak uygulanacak. Bankamız da sendikamızda çalışanların lehine bir karar aldı."

Muhabir: İlkay Güder