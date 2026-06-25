Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, gelecek dönemdeki temel hedeflerinin 3 milyon metrekare kiralanabilir alan büyüklüğüne ulaşmak olduğunu ifade etti.

Zeray GYO yeni ödeme modelini ve yatırım hedeflerini paylaştı Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, gelecek dönemdeki temel hedeflerinin 3 milyon metrekare kiralanabilir alan büyüklüğüne ulaşmak olduğunu ifade etti.

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zeray, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şüheda Turoğlu ve Üst Yönetici (CEO) Furkan Bozan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, piyasa koşullarına yönelik stratejik analizler, kurumsal büyüme hedefleri ve yeni finansal çözümler paylaşıldı.

Etkinlikte duyurulan "Zeray Katılım Ödeme Modeli" ile yüksek faiz ortamında faizsiz, esnek ve öngörülebilir ev sahibi olma alternatifi sunulması hedefleniyor.

Zeray, toplantıdaki konuşmasında, kuruluşlarından itibaren mimari farklılık, kalite, güven, teslim kabiliyeti ve güçlü müşteri ilişkileri temelinde ilerlediklerini belirterek, "Bugün Zeray markası, yıllar içinde oluşan tecrübenin, sahada verilen emeğin, tamamlanan milyonlarca metrekare yaşam alanının, binlerce bağımsız bölümün ve onlarca projeyle kazanılan itibarın adıdır." dedi.

Gayrimenkul sektöründe her projenin istihdama, tedarik zincirine, yerel kalkınmaya, sosyal hayata ve şehirlerin değer haritasına doğrudan etki ettiğini dile getiren Zeray, halka arz sonrası dönem için iki temel hedef belirlediklerini ifade etti. Zeray, "Birincisi, kurumsal ve finansal yapımızı halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığı disiplinine uygun şekilde yeni büyüme adımlarımızla güçlendirmek. İkincisi, sahadaki üretim kabiliyetimizi geliştirerek, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize güven vermeye devam etmek." diye konuştu.

Yılın ilk yarısının bu iki hedefin birlikte ilerlediği bir dönem olduğunu söyleyen Zeray, projelerinin inşaat süreçleri, satış modelleri ve teslim planlamaları kendi takvimleri doğrultusunda devam ederken, portföy değerlemeleri, finansal raporlamalar, yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim süreçlerinin daha ölçülebilir, takip edilebilir ve sistematik bir yapıya kavuştuğunu anlattı.

Zeray, ilk çeyrekte elde edilen finansal sonuçların söz konusu dönüşümün çıktıları arasında yer aldığını belirterek, "Net aktif değerimizdeki yüzde 142'lik gelişim, karlılık performansımız ve yatırımcıyla iletişimdeki kurumsal zemin, Zeray GYO'nun halka arz sonrası dönemde ortaya koyduğu iradeyi gösteriyor." dedi.

"Merkezi ve kurumsal bir portföy yapısı inşa etmeyi amaçlıyoruz"

Devam eden projelerin çeşitlendirilmiş ve geleceğe dönük güçlü bir portföy yapısına sahip olduğunu dile getiren Zeray, konut üretiminin yanı sıra ticari üniteler, karma kullanım alanları ve uzun vadeli gelir potansiyeli taşıyan proje kurgularının yeni dönem stratejilerinde önemli başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

Zeray, gelecek dönemdeki temel hedeflerinin 3 milyon metrekare kiralanabilir alan büyüklüğüne ulaşmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Portföyümüzün gelir üretme kapasitesini artıran, sabit getiri oranı yüksek, ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı, güçlü ve dengeli temel bir varlık yapısı oluşturmayı stratejimizin parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda amacımız, farklı varlık sınıfları, sürdürülebilir kira gelirleri ve güçlü lokasyon tercihleriyle desteklenen direnç noktası yüksek, merkezi ve kurumsal bir portföy yapısı inşa etmek."

Alternatif ödeme modelleri, esnek vade yapıları ve müşteriyi banka kredisine tamamen bağımlı bırakmayan modeller üzerinde çalıştıklarını ifade eden Zeray, kampanya uygulamalarının söz konusu yaklaşımlarının somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Zeray, güncel piyasa koşullarını dikkatle analiz ederek ve konut alımında finansal erişimin sektörün kritik başlıklarından biri haline geldiğini görerek, şirket bünyesinde Zeray Katılım Ödeme Modeli'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeni model kapsamında müşterilere faizsiz ödeme imkanı, esnek taksit seçenekleri ve tamamlanmış projelerde hemen tapu ile anahtar teslim avantajı başta olmak üzere farklı alternatifler sunduklarını ifade eden Zeray, "Ailelerin gelecek planını daha sağlam temellere oturtan, yatırımcıların tasarruflarını koruyan ve müşterilerimize netlik sağlayan yeni modelin sektörde güçlü bir karşılık bulacağına inanıyoruz." dedi.

"Daha çok kiralanabilir alanı elimizde tutacağız"

Toplantı sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şüheda Turoğlu da yılbaşından bu yana 4 projenin teslimatını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yılın ikinci yarısında 6 projenin daha teslimatını tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Turoğlu, "Önümüzdeki yıl da 6 projenin teslimatını tamamlayarak, şu anda yapımı devam eden tüm projelerimizin 1,5 yıl içinde teslimatlarına başlamış, bir bölümünde de yaşamın başlamış olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

Turoğlu, İstanbul öncelikli yatırım planlamaları yaptıklarını belirterek, ardından diğer büyükşehirlerde devam edeceklerini, Bursa'da yatırımlarını hareketlendireceklerini kaydetti.

Sonraki süreçte ticari alan yapımı faaliyetlerini yoğunlaştıracaklarını ifade eden Turoğlu, "Daha çok kiralanabilir alanı elimizde tutacağız. Gayrimenkul portföyümüzü bu şekilde genişleteceğiz." dedi.