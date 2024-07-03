Zamlı memur maaşları belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü.
Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2024 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2024 Ocak-Haziran(TL)
2024 Temmuz-Aralık (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
49.867
59.467
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
|34.235
40.817
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
44.085
52.568
ÖĞRETMEN
1/4
39.781
47.433
BAŞKOMİSER
3/1
48.920
58.338
POLİS MEMURU
8/1
|44.292
52.816
UZMAN DOKTOR
1/4
82.026
97.836
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
40.179
47.909
MÜHENDİS
1/4
50.869
60.663
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
|35.490
42.313
PROFESÖR
1/4
|72.422
86.378
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
|48.003
57.243
VAİZ
1/4
|41.582
49.582
AVUKAT
1/4
|47.823
57.028
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.