Zamlı memur maaşları belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Bu kapsamda, Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
Bu artışlar neticesinde 2024 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2023 Temmuz-Aralık(TL)
2024 Ocak-Haziran (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
32.451
49.867
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
22.938
34.235
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
29.538
44.085
ÖĞRETMEN
1/4
26.654
39.781
BAŞKOMİSER
3/1
32.626
48.920
POLİS MEMURU
8/1
29.525
44.292
UZMAN DOKTOR
1/4
54.959
82.026
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
26.440
40.179
MÜHENDİS
1/4
33.122
50.869
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
23.538
35.490
PROFESÖR
1/4
48.124
72.422
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
31.763
48.003
VAİZ
1/4
27.620
41.582
AVUKAT
1/4
31.562
47.823