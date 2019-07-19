Euro
6.34
Dolar
5.63
BIST 100
102,699.20
Altın
1,438.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı

Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı bin 500 liraya yükseltildi.

Dilara Zengin   | 19.07.2019
Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı

Ankara

Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı bin 500 lira oldu.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 618 lira 60 kuruşluk harç tutarı bin 500 lira oldu.

Söz konusu karar, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme

Benzer haberler

Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı

Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı

Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kararlar Resmi Gazete'de

Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme

İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Maşalı atandı

İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Maşalı atandı
Trafik sigortasında değişiklik

Trafik sigortasında değişiklik
Tarımda uzmanlığa hibe desteği

Tarımda uzmanlığa hibe desteği