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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 98,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 98,8 milyon dolarlık hisse senedi, 41,8 milyon dolarlık DİBS ve 3,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Gökhan Yıldız   | 09.09.2021
Yurt dışında yerleşikler 98,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Eylül ile biten haftada net 98,8 milyon dolarlık hisse senedi, 41,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Ağustos itibarıyla 23 milyar 499,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Eylül'de 24 milyar 87,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 58,8 milyon dolardan 7 milyar 203,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 244,6 milyon dolardan 250,4 milyon dolara çıktı.

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