Dolar
9.72
Euro
11.24
Altın
1,792.74
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,572.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 24,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 24,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 58,1 milyon dolarlık DİBS ve 1,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Murat Aslan   | 04.11.2021
Yurt dışında yerleşikler 24,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Ekim ile biten haftada net 24,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 58,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Ekim itibarıyla 21 milyar 183,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Ekim'de 21 milyar 310 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 637 milyon dolardan 5 milyar 472 milyon dolara, ŞBS stokları da 219,1 milyon dolardan 212,7 milyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
İngiltere Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu
Belçika'da Kovid-19 vakaları 1 yıl önceki seviyeyi geçti
Almanya'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Prof. Dr. Yiyit: 3. dozları vakti geldiğinde uygularsak Kovid'in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz

Benzer haberler

Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde geriledi

Yurt dışında yerleşikler 24,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 172 milyar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 172 milyar oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda gözler İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi

Küresel piyasalarda gözler İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi