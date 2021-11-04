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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 2,56 puan azalarak 60,37'ye düştü.

Murat Aslan   | 04.11.2021
Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde geriledi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 2,56 puan azalarak 60,37'ye indi. Endeks, eylülde 62,93 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,12 puan gerileyerek 78,90'dan 77,78'e düştü.

Türk lirasının değeri, ekimde 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,17 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,38 puan arttı.

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