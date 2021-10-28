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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 103 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 103 milyon dolarlık hisse senedi, 103 milyon dolarlık DİBS ve 16,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Bekir Gürdamar   | 28.10.2021
Yurt dışında yerleşikler 103 milyon dolarlık hisse senedi sattı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ekim ile biten haftada net 103 milyon dolarlık hisse senedi, 103 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ekim itibarıyla 20 milyar 846,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Ekim'de 21 milyar 183,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 827,8 milyon dolardan 5 milyar 637 milyon dolara, ŞBS stokları da 239,3 milyon dolardan 219,1 milyon dolara geriledi.

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