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Ekonomi

Yurt dışı yerleşikler 33,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Haziran haftasında net 33,5 milyon dolarlık hisse senedi, 80,3 milyon dolarlık DİBS ve 16,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Yunus Türk   | 17.06.2021
Yurt dışı yerleşikler 33,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Haziran ile biten haftada net 33,5 milyon dolarlık hisse senedi, 80,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Haziran itibarıyla 21 milyar 307 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Haziran'da 21 milyar 982,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 447,6 milyon dolardan 7 milyar 630,4 milyon dolara, yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 234,5 milyon dolardan 251 milyon dolara yükseldi.

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