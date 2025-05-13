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Ekonomi

Yeşilay Genel Başkanı Dinç alışveriş bağımlılığına dikkati çekti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alışveriş sitelerinde uzun süre vakit geçirilmesiyle kontrolsüz harcamaların arttığını, bunun psikolojik bağımlılığa dönüşebileceğini söyledi.

Özgün Tiran  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Yeşilay Genel Başkanı Dinç alışveriş bağımlılığına dikkati çekti

Kırklareli

 Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, ziyaretleri dolayısıyla geldiği Kırklareli'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda alışveriş bağımlılığının yaygınlaştığını belirtti.

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Bu konunun gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğinin altını çizen Dinç, "Alışverişle ilgili olarak insanlarda kötü bir davranış kalıbı gelişmeye başladı. Toplumumuzda, alışveriş sitelerinin artmasıyla beraber insanların alışveriş sitelerinde vakit geçirme süreleri ve kontrolsüz harcamaları arttı." dedi.

Alışveriş sitelerinde çok fazla zaman geçirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dinç, ihtiyaç dışı alışveriş yapılmamasının önemine değindi.

"Giden gün ömürdendir"

Bu konuda ciddi araştırmalar ve çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"Bu noktada iki şeye çok dikkat edilmesini istiyoruz. Birincisi, ne kadar vakit harcıyoruz? Bazen insanlar 'Ben bir şey almıyorum ki.' diyor ama almasanız bile günde kaç saat vakit harcıyorsunuz. 'Giden gün ömürdendir.' diyor ya ömürden harcıyoruz. O yüzden bir şey almasak bile ciddi anlamda işimize ve ilişkilerimize mani olacak şekilde alışveriş sitelerinde vakit geçirmek, kampanya peşinde koşturmak ciddi bir risk olabilir, buna dikkat edelim. İkincisi, ne kadar ihtiyaç dışı harcama yapıyoruz?

Çoğu insan ucuzluk var, indirim var diye ihtiyacı olmadan alıyor. Paketini açmadan veya paketini açtıktan sonra hiç kullanmadan onu bir kenara koyuyor yıllarca yüzüne bakmıyor. Sadece ekonomik anlamda değil, psikolojik anlamda, bağımlılık geliştirmesi anlamında da problem. O yüzden hem ne kadar vakit geçirdiğimize, ne kadar meşgul olduğumuza bakalım."

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