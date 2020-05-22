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Ekonomi

Yerli ve milli mısır tohumu yeniden toprakla buluştu

Yerli ve milli silajlık mısır tohumu "Hacıbey"'in Bilecik'teki üreticiler tarafından beğenilmesi üzerine yeniden ekimi yapıldı.

Muhsin Arslan   | 22.05.2020
Yerli ve milli mısır tohumu yeniden toprakla buluştu

Bilecik

Bilecik'e geçen sene ilk defa Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu ekimi gerçekleştirilen tohumun çiftçilerden tam not alması üzerine üreticilere yeniden tohum dağıtımı gerçekleştirildi. 

Merkeze bağlı Alpagut köyünde düzenlenen etkinliğe katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, köy muhtarları ile çiftçilerle birlikte yerli ve milli Hacıbey çeşidi silajlık mısır tohumunun ekimini izledi.

Şentürk, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kentteki ürün çeşitliliğini artırmak üzere çalışamalar yaptığını söyledi.

Çiftçilerin yerli tohuma destek vermek istediğini aktaran Şentürk, şöyle konuştu:

''Bilecik'in ürün çeşitliliği ziyadesiyle var ama biz ürün miktarını artırmaya çalışıyoruz. Tarım teşkilatımız özellikle hayvancılığı destekleme bakımından yem bitkilerinin ekimini ve yem bitkisi üretiminin miktarını artırmak üzere bölgede yoğun bir çalışma içerisinde bulundu. Tohumdan yüksek verim elde edecek şekilde mısır ekiminin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında çiftçimize yüzde 50 devlet destekli silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı."

Şentürk, teşvik ve desteklerle hem hayvancılığı hem de tarım çeşitliliğini artırmak istediklerini ifade etti.

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