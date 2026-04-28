Yerli üretim ısı sistemleri 14 ülkeye gönderiliyor

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu İlker Özaslan tarafından kurulan firma, ısı sistemleri alanında ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesini sağladı.

Ürünlerini, Peru, Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi uzak coğrafyalara kadar gönderen firma, geliştirdiği kümes ısıtma sistemleriyle de önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Firmanın kurucusu İlker Özaslan, AA muhabirine, firmasında doğal gaz sobası, villa ve oteller için doğal gazlı şömineler, yine açık alanlar için ısıtıcılar, sıcak hava üfleyen cihazlar ürettiklerini söyledi.

Elektrikli, sıcak hava üfleyen ısıtıcılar yaptıklarını belirten Özaslan, doğal gaz sobaları ve şömineler dışındaki ürünlerin endüstriyel ve tasarımlarının kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Fotoğraf : Saliha Nur Köksal/AA

"Kümes ısıtıcıları ve şömineler, ihracatı olan ürünler"

Özaslan, dünya genelinde büyük bir pazara sahip kümes ısıtıcıları üretimine başladıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Tavuk kümesi için doğal gazlı kümes ısıtıcıları ve onun elektrikli olanını yaptık. Talep geldi, Orta Doğu'dan mazotla, motorinle çalışan kümes ısıtıcıları yaptık. Bu kümes ısıtıcıları ve şömineler, ihracatı olan ürünler. Kümes ısıtıcıları yüzde 80'i yurt dışına ihraç edilen ürünler. Eski Sovyet ülkeleri, Orta Asya Türk cumhuriyetleri, Azerbaycan, Ürdün, Tunus, Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti. Seralarda kullanılıyor, Meksika'da bir domates serasına ürün satıyoruz. Şili ve Peru'ya yapıyoruz."

Özaslan, tavuğun vücut ısısının 30 derecenin altına düşmesi halinde hastalanıp kilo kaybettiğini ve yumurtlamadığının bilgisini vererek, "Tavuk, her yerde var. O açıdan pazarı çok geniş bir sektör. Biz bu sektörün ihtiyaçlarına uygun, otomasyon sistemi son derece gelişmiş, kontrol mekanizmaları uluslararası güvenlik sertifikalarına haiz ürünler üretiyoruz. Seralarda da bu ürünlerimiz bazen üretimi hızlandırmak için kullanılıyor." diye konuştu.

Farklı coğrafyalardaki 14 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Özaslan, "Pazar büyütmek için mücadele ediyoruz. Daha çok tanınmaya ihtiyacımız var. Bugün önemli rakiplerin çoğunun önüne geçtik, kalite açısından ama bilinirlik açısından bir eksiğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Özaslan, bazı ürünleri yüzde 90, bazılarını ise yüzde 100 yerli olarak ürettiklerini anlatarak, "Türkiye'de üretilmeyen, dışarıdan ithal etmek zorunda olduğumuz parçalar var ama bunlar artık çok aza indi. Yan sanayi ve yerli sanayi oldukça gelişti. Türkiye'de artık aradığınız her şeyi çok kolaylıkla, çok kaliteli bulabiliyorsunuz. Bazıları isim yapmasa bile dünyada dev markalardan daha iyi fonksiyonlara sahip." ifadelerini kullandı.