Bursa'da banttan indirilen her iki otomobilden biri yurt dışına satıldı OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde üretilen otomobillerin yarısı yurt dışına gönderildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de bu yılın ilk 3 ayında 181 bin 364'ü otomobil olmak üzere, traktör dahil 327 bin 16 araç üretildi.

Bu araçların yüzde 66,7'sine karşılık gelen 218 bin 158'i yurt dışına satıldı. Otomobillerde ise üretilen 181 bin 364 aracın 106 bin 341'i ihraç edildi.

OYAK Renault otomobil üretiminde ilk sırada

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 73 bin 708 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'nun toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 40,6 olarak kayıtlara geçti.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise ilk çeyrekte 54 bin 335 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Kocaeli'de bulunan Hyundai Motor Türkiye 40 bin 400 adet otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ da 12 bin 921 otomobil üretimiyle dördüncü oldu.

Bursa'da ocak-mart döneminde 86 bin 629 otomobil üretildi. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 47,7'si kentte gerçekleştirildi.

Bursa'daki üretimin yüzde 50,9'u ihraç edildi

Otomobil üretiminde birinci olan OYAK Renault ihracatta da 44 bin 96 adetle ilk sırada, Toyota 32 bin 672 otomobille ikinci, Hyundai Motor Türkiye 29 bin 570 otomobille üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın ilk 3 ayında Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ tarafından gerçekleştirilen 44 bin 99 adetlik ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil dış satımının yüzde 41,5'ini oluşturdu.

Böylelikle Bursa'da ilk çeyrekte üretilen 86 bin 629 adet otomobilin yüzde 50,9'u yurt dışına gönderildi.