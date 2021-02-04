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Ekonomi

Yenilenebilir enerjide iki yatırım daha tam kapasite devrede

Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali (HES) ve Kırklareli'nde bulunan Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) devreye alındı.

Gülşen Çağatay   | 04.02.2021
Yenilenebilir enerjide iki yatırım daha tam kapasite devrede

Ankara

GE Yenilenebilir Enerji ve Kalehan Enerji Grubu'nun inşaat çalışmalarını yürüttüğü Bingöl'deki 500 megavat kapasiteli Aşağı Kaleköy HES işletmeye girdi.

GE Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Aşağı Kaleköy HES, Türkiye'de özel sektör tarafından yapılan santraller arasında kurulu kapasite açısından 6. sırada yer alıyor.

Santral sayesinde bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin elektrik ihtiyacı temiz enerjiden karşılanacak.

Öte yandan Borusan EnBW Enerji tarafından inşa edilen Kıyıköy RES'te 72 megavatlık kapasite artışı yapılarak santralin toplam gücü 100 megavata çıkarıldı.

Borusan EnBW Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, her biri 3,6 megavat kapasiteli 20 rüzgar türbini daha eklenen santral tam kapasite devreye alındı.

Kıyıköy RES, Türkiye'nin doğal gaz ithalatını azaltarak ekonomiye her yıl 16,9 milyon dolar katkı sağlayacak ve dış ticaret açığının azalmasını destekleyecek.

Santral yılda yaklaşık 130 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

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