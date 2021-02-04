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Ekonomi

ECB Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla repo ve swap hatlarını Mart 2022'ye uzattı

Avrupa Merkez Bankası, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay uzatıldığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 04.02.2021
ECB Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla repo ve swap hatlarını Mart 2022'ye uzattı

Berlin

ECB'den yapılan açıklamada, Arnavutluk, Hırvatistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, San Marino ve Sırbistan merkez bankaları ile Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik oluşturulan toplam 12,4 milyar avroluk repo ve swap imkanlarının Mart 2022'ye uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, repo ve swap hatlarının daha önce Haziran 2021'e kadar geçerli olduğu hatırlatılarak, hatların amacının, merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu kaydedildi.

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