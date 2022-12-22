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Ekonomi

Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Asgari ücretin, 2023'te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişikliğe gidilecek.

Özcan Yıldırım   | 22.12.2022
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Ankara

Asgari ücretin 2023 yılında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalem değişecek.

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemenin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik olacak.

İşsizlik ödeneği rakamları arttı

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 10 bin 8 lira

Asgari ücretli çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı brüt 10 bin 8 liraya yükseldi.

GSS için 300 lira ödenecek

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 300 lira 24 kuruş ödenmesi gerekecek.

Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak.

Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 3 bin 336 liradan az hesaplanması durumunda ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

Bunların dışında, yeni asgari ücretle lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti.

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