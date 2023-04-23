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Ekonomi

Yeni Altay Tankı, ASELSAN teknolojileriyle donatıldı

ASELSAN, testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek Yeni Altay Tankı'nı ateş gücü, mobilite ve beka açısından üst seviyeye taşıdı.

Göksel Yıldırım  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Yeni Altay Tankı, ASELSAN teknolojileriyle donatıldı

Ankara

Alınan bilgiye göre, ASELSAN, kuruluşundan bu yana geliştirdiği askeri teknolojilerde geldiği son noktayı Yeni Altay Tankı'na yansıttı.

ASELSAN'ın geliştirdiği sistemler, Altay Tankı'na yüksek atış gücü, yüksek beka kabiliyeti ve kendini koruma yetenekleri kazandırıyor.

ASELSAN, Altay Seri Üretim Projesi kapsamında üretilecek tanklara; Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top ve Kule Takat Sistemi, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlıyor.

Bu nitelikleriyle ASELSAN, dünya üzerinde bir tankı donatabilecek tüm elektronikleri bünyesinde üretebilen tek firma konumuna geldi.

Tüm ürünlerin mekanik, elektronik, optik ve yazılımları ASELSAN'ın geliştirmesi sayesinde tüm birimler arasındaki haberleşme en etkin şekilde gerçekleştiriliyor. Örneğin, Tank Lazer Uyarı Sistemi tarafından algılanan bir tehdidin bilgisi aynı anda Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi, Aktif Koruma Sistemi'ne iletilebiliyor. Bu sayede kullanıcı ana silah veya uzaktan komutalı silahını tehdit doğrultusunda yönlendirip tedbir alabiliyor.

Kullanıcı, aynı zamanda bu bilgiyi Komuta Kontrol Sistemi aracılığıyla diğer destek unsurlarına da iletebiliyor. ASELSAN'ın yazılımları geliştirmesi sayesinde kullanıcıdan gelecek ilave talepler kolaylıkla alt sistemlere uygulanabiliyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği sistemlerde "gömülü eğitim yeteneği" de yer alıyor. Gömülü eğitim, gerçek sistem üzerinde sistem birimleri kullanılarak alınan eğitimi ifade ediyor. Bu sayede gerçek sistem kullanıcısı, tankın operasyonel olarak kullanılmadığı zamanlarda farklı senaryolar işleterek yetkinliklerini geliştirebiliyor. Gömülü eğitim yeteneği ile Altay'da görev yapan personel, kullandığı platformda eğitilecek.

Tehditleri AKKOR durduracak

Altay Tankı'nın en ayırt edici özelliklerinden birini, beka kabiliyetini çok önemli seviyede artıran AKKOR Aktif Koruma Sistemi'ne sahip olması oluşturuyor. AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlıyor. Bu sayede tankın mobilitesi de maksimize ediliyor. Beka kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor.

Tehdidi, tespit sonrasında bir saniyenin altında sürede etkisiz hale getiren AKKOR Sistemi, 4 bileşenden oluşuyor.

Bunlar, tanka yaklaşan anti tank roket veya füzeyi tespit ve takip görevini yürüten radar, tüm sistemi yöneten merkezi yönetim bilgisayarı, imha noktasına karşı tedbir mühimmatını çok yüksek hızla yönlendiren mühimmat atıcısı ve üzerinde yüksek hassasiyette çalışan radar bulunan fiziksel imha mühimmatı gibi ana bileşenleri kapsıyor.

AKKOR Sistemi'nin geliştirme çalışmalarında binden fazla atış gerçekleştirildi. Bunun sonucunda sistem, yüksek başarım seviyesine getirildi. Son 20 yıl içinde onlarca firma ve ülke Aktif Koruma Sistemi'ni geliştirme çalışmaları başlatırken, Türkiye'nin dışında sadece iki ülke envantere girebilecek bir sistem geliştirdi.

Yeni Altay Tankı'ndaki ASELSAN ürünleri, tankçılıkta "Demir Üçgen" olarak adlandırılan ateş gücü, mobilite ve beka başlıkları altında toplanıyor.

Ateş gücü için VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi, Tank Mürettebat Eğitim Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi; mobilite için Tank Sürücü Görüş Sistemi, Kule Kayar Bileziği kullanılıyor.

ASELSAN, Yeni Altay Tankı'nın beka kabiliyetini ise AKKOR Aktif Koruma Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Telsiz Sistemi ve İç Haberleşme Sistemi ile sağlıyor.


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