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Ekonomi

Yemeksepeti Yardım Mutfağı iş ortaklarıyla büyüyor

Yemeksepeti'nin Kızılay koordinasyonunda "Yardım Mutfağı" adını verdiği askıda yemek projesine Türkiye'deki bazı restoran zincirleri de katıldı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 22.02.2023
Yemeksepeti Yardım Mutfağı iş ortaklarıyla büyüyor

İstanbul

Yemeksepeti, depremzedelere yemek yardımı için geliştirdiği "Yardım Mutfağı" programına iş ortaklarını da dahil etti.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, deprem bölgesi için hayata geçirdiği desteklere ek olarak, Kızılay koordinasyonunda "Yardım Mutfağı" adını verdiği askıda yemek projesini devreye aldı.

Yemeksepeti kullanıcılarının "Yardım Mutfağı" bölümünden öğünlük Kızılay yemek menülerini veya yeni eklenen iş ortaklarının özel menülerini satın alarak depremzedelere sağladığı bu bağışlar, Kızılay'ın belirlediği ihtiyaç noktalarında depremzedelere ulaşıyor.

Türkiye’den herkes destek siparişi verebiliyor

Ticari bir amaç güdülmeksizin hayata geçirilen "Yardım Mutfağı" kampanyasına son olarak restoran zincirleri de katıldı. Deprem bölgelerine odaklı askıda yemek projesine katılan iş ortakları Bülent Börekçilik, Domino's, Meşhur Adıyaman Çiğ Köftecisi Ömer Aybak, Pasaport Pizza ve Terra Pizza oldu.

Tüm Türkiye'den Yemeksepeti kullanıcıları, dayanışmaya katkıda bulunmak için "Yardım Mutfağı"ndan kolayca sipariş verebiliyor.

Öğünlük Kızılay menüleri de devam ediyor

"Yardım Mutfağı"nda zincir restoranların yanı sıra kullanıcılar, diledikleri takdirde Kızılay'ın öğünlük yemek menülerinden de alarak afetzedelere destek olabiliyor.

"Yardım Mutfağı"nda sunulan tüm yemek menülerinin deprem bölgesindeki dağıtımı, Kızılay koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

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