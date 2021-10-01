Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,755.30
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,398.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi
logo
Ekonomi

YEKA RES-3 yarışma başvuruları 14 Aralık'ta alınacak

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmalarına ilişkin başvuru tarihi 14 Aralık olarak düzeltildi.

Sibel Morrow   | 01.10.2021
YEKA RES-3 yarışma başvuruları 14 Aralık'ta alınacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2 bin megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 75 şehirde düzenlenecek 42 YEKA RES-3 yarışmalarının başvuru tarihi 14 Aralık olarak belirlendi.

Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Başvurulara ilişkin evrak kontrolü, Genel Müdürlüğün internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi
Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı
Kovid-19 salgını yaşlılarda depresyon sıklığını üç kat artırdı
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak

Benzer haberler

YEKA RES-3 yarışma başvuruları 14 Aralık'ta alınacak

YEKA RES-3 yarışma başvuruları 14 Aralık'ta alınacak

Türkiye ile BM, Paraguay, KKTC ve Çad arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Epilepsi hastalarının ehliyet alma kriterleri kolaylaştırıldı

Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarının satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak

Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarının satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak
Türkiye ile Malta kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Türkiye ile Malta kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak
Anayasa Mahkemesi, bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı